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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

Спасателей Балтфлота готовят в экстремальных условиях

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области начались тренировки специалистов спасательных парашютно-десантных групп (СПДГ) морской авиации БФ.

В ходе практических занятий военнослужащие должны выполнить парашютные прыжки с самолетов Ан-26, относящиеся к сложным видам подготовки. Среди них – десантирование с предельно малых высот (400-200 метров), в условиях ограниченной видимости и при порывах ветра более 5 метров в секунду. Кроме того, проводится отработка навыков по приводнению и приземлению на неподготовленную площадку.

Спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Проекты
БФ
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