Спасателей Балтфлота готовят в экстремальных условиях

В Калининградской области начались тренировки специалистов спасательных парашютно-десантных групп (СПДГ) морской авиации БФ.

В ходе практических занятий военнослужащие должны выполнить парашютные прыжки с самолетов Ан-26, относящиеся к сложным видам подготовки. Среди них – десантирование с предельно малых высот (400-200 метров), в условиях ограниченной видимости и при порывах ветра более 5 метров в секунду. Кроме того, проводится отработка навыков по приводнению и приземлению на неподготовленную площадку.

Спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)