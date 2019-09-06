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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

В Афганистане вновь погибли военнослужащие НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Кабуле близ площади Абдулхак, неподалёку от контрольного пункта Управления национальной безопасности (УНБ), на воздух взлетел автофургон, управлявшийся террористом-смертником. В результате погибли не менее 10, ранены около 50 человек. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Район, где произошла атака, считается хорошо охраняемым, и на его территории находятся штаб-квартира НАТО, американское посольство и здание Министерства обороны Афганистана. Вскоре после взрыва район атаки был оцеплен полицией, а автомобили скорой помощи приступили к эвакуации пострадавших.

Ответственность за атаку смертника взяли на себя талибы, сообщившие, что целью нападения являлись иностранные военнослужащие, следовавшие в офис УНБ.

По последним сообщениям, атака достигла цели - среди погибших один военнослужащий Румынии и один военнослужащий США. Командование миссии не называет их имен и званий в соответствии со своими правилами - сначала извещать родственников погибших.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Румыния
США
Проекты
NATO
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