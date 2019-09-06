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06.09.2019
Интерфакс-АВН

Секретный российский спутник "Луч" сблизился на орбите с американским аппаратом Intelsat 17

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Intelsat-23
Космический аппарат «Интелсат-23. Источник: sdelanounas.ru.

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский секретный спутник "Луч" (или "Олимп"), находящийся на геостационарной орбите, после совершения маневра сблизился со спутником Intelsat 17, следует из американских данных слежения за космическим пространством.

По имеющимся сведениям, российский спутник, который ранее США уже обвиняли в опасных маневрах на орбите вблизи других космических аппаратов, после совершения маневра занял позицию (65,09 градусов в.д. на высоте 35788,8 км) вблизи американского спутника Intelsat 17 (66,058 градусов в.д. на высоте 35781,7 км).

Еще 27 августа сайт Kelso, который отслеживает и предоставляет орбитальную информацию, сообщил, что "Луч" начал сближение со спутником компании Intelsat. Его эксперты отмечают, что после запуска в 2014 году российский маневрирующий спутник "Луч" неоднократно сближался с другими аппаратами, в том числе с принадлежащими компании Intelsat, вызвав опасения, что он может перехватывать передаваемые ими данные или создавать помехи для их функционирования.

Западные наблюдатели отмечают, что миссия российского спутника пока не ясна.

По словам Тодда Харрисона, директора проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований, США не располагают достаточными данными о спутнике "Луч" из-за его местоположения и отсутствия открытой информации о нем.

"Мы наблюдали, что этот спутник осуществляет передвижения на геостационарном поясе, сближается со спутниками и остается вблизи них некоторое время, а затем перемещается к другим спутникам", - сказал Харрисон. "Это говорит о том, что это своего рода средство для инспекции и сбора данных", - отметил он.

Брайан Виден, директор по планированию программ Фонда "Безопасный мир" также считает, что "Луч" - "это некая форма электронного сбора разведданных".

Как сообщало издание SpaceNews со ссылкой на данные Пентагона, российский спутник еще в 2015 году занял позицию между спутниками Intelsat 7 и Intelsat 901. Затем в том же году он совершил новый маневр и занял позицию рядом со спутником Intelsat 905.

Представители компании "Интелсат" назвали подобные маневры "безответственными".

Действия спутника стали причиной созыва нескольких закрытых совещаний представителей компании Intelsat и Пентагона. По данным SpaceNews, руководство Intelsat пыталось контактировать с собственником российского спутника напрямую и через Пентагон, однако не получило никакого ответа.

Ранее в "Роскосмосе" отказались комментировать "Интерфаксу" сообщения о маневрах "Луча".

По данным NASA, спутник "Луч" ("Олимп") был запущен 27 сентября 2014 года. По каталогу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) он имеет номер 40258, по международному - 2014-058А.

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