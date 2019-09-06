Доступность сервисов "ЭРА-ГЛОНАСС" подтверждена в ходе автопробега Владивосток - Москва

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - В ходе автопробега Владивосток-Москва, проведенного в рамках международной комплексной экспедиции "Россия-Япония. Резервы человечества", была протестирована работа комплектов сертифицированного оборудования и государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"Маршрут проходил через следующие крупные города: Владивосток - Хабаровск - Чита - Улан-Удэ - Улан-Батор (Монголия) - Иркутск - Красноярск - Томск - Новосибирск - Омск - Тюмень - Екатеринбург - Пермь - Киров - Кострома - Ярославль - Переславль-Залесский - Москва. Общая дистанция автопробега составила более 11,6 тыс. км. Из них по территории России - 10,9 тыс. км. На всем пути автопробега экипаж осуществлял проверку работы системы экстренного реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, дополнительная сертифицированная аппаратура спутниковой навигации, подключенная к автоматической системе мониторинга (АСМ ЭРА), позволила проверить радиопокрытие сетей сотовой связи, обеспечивающих работу сети MVNO АО "ГЛОНАСС".

За время автопробега пилоты произвели более 70 тестовых ручных активаций системы экстренного реагирования. Все координаты экстренных вызовов были успешно определены и зафиксированы ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Лишь в одном случае было зафиксировано отсутствие голосового канала и в трех случаях - недостаточное качество голосового канала, но при этом был успешно использован резервный sms-канал передачи информации. Ситуаций, когда участники стали свидетелями аварии или им самим потребовалась помощь служб экстренного реагирования, не возникало, информирует пресс-служба.

"Мы удовлетворены продемонстрированными в рамках автопробега результатами проверки доступности сервисов АО "ГЛОНАСС". Автомобиль, подключенный к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", находится в приоритетных условиях: доступность связи по нашему сим-чипу, имеющему возможность осуществить экстренный вызов через любого из операторов большой тройки, гораздо выше по сравнению с обычной мобильной связью", - сказал заместитель генерального директора АО "ГЛОНАСС" Илья Аксельрод, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, водители могут быть уверены в том, что в случае необходимости их вызов будет быстро доставлен экстренным службам на всем протяжении маршрута от Владивостока до Москвы.

Сообщается, что аппаратура спутниковой навигации (АСН), используемая для мониторинга любых видов транспорта, в том числе коммерческого транспорта и транспортных средств категорий М2, М3 и категории N (перевозка опасных грузов), позволила успешно зафиксировать изменение запланированного маршрута экспедиции. Участники автопробега решили посетить Монголию, и маршрут движения автопробега на территории этой страны был получен по возвращении экспедиции на территорию Российской Федерации.

"На протяжении маршрута следования были получены результаты в части проверки радиопокрытия сотовой связи. В целом, данные АО "ГЛОНАСС" совпали с данными Роскомнадзора по покрытию сетями подвижной радиотелефонной связи восьми федеральных трасс - покрытие хотя бы одной сотовой сети присутствует на более чем 97% протяженности федеральных трасс.