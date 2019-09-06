Польша тоже хочет Javelin

Польша разрабатывает собственный ПТРК и уже использует израильский Spike-LR, но намерена вооружиться и американскими образцами. Вчера, 4 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Польши официально запросило у Соединённых Штатов ПТРК FGM-148 Javelin.

В официальном запросе указывается, что Польша намерена приобрести 60 пусковых установок и 185 ракет. Вместе с ПТРК Польша запросила у США пять самолётов C-130H Hercules из "излишков" американской армии.

ПТРК FGM-148 Javelin Источник изображения: defensenews.com

Если запрос будет одобрен, Польша станет уже пятой страной-соседкой России, получившей FGM-148 Javelin. Ранее эти ПТРК были поставлены Эстонии, Литве, Грузии и Украине.

FGM-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов и беспилотников). Javelin разрабатывался с 1986 года и предназначался для замены ПТРК M47 Dragon, состоявшего на вооружении американской армии с 1975 года. На сегодняшний день последней модификацией ПТРК Javelin является FGM-148F, главная особенность которой заключается в новой многоцелевой боевой части. В компании Javelin Joint Venture (JJV — совместное предприятие корпораций Lockheed Martin и Raytheon) утверждают, что благодаря наличию осколочной боевой части новые ракеты могут эффективно поражать живую силу, легкобронированные цели, а также разрушать укрытия. При этом ракеты модификации FGM-148F не утратили возможности поражать танки и другие тяжелобронированные цели. Помимо многоцелевой боевой части, FGM-148F отличается от предыдущих модификаций меньшим весом.