"Хочешь, Дональд?" Путин предложил США гиперзвуковое оружие
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. Таким образом, президент России хотел уравновесить положение США, у которых нет подобных вооружений.
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. По его словам, на июньском саммите G20 ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, если у других стран его нет.
Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия", - рассказал Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
Он также добавил, что Россия готова обсуждать вопрос, как и что можно зачесть, "имея в виду количество носителей и количество боеголовок".
"Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - отметил Путин.
Говоря о контроле над вооружениями, президент России указал, что Вашингтон все еще не ответил на предложение Москвы по сдерживанию возможной гонки вооружений, а также не ратифицировал Договор о запрещении ядерных испытаний и говорит о размещении оружия в космосе.
"Представьте, что над головой каждого из нас, а, значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности", - подчеркнул Путин.
Россия - единственная страна в мире, которая официально заявила о создании гиперзвукового оружия. Путин еще в феврале рассказал об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", а также запуске в серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард".
В то же время США пока не смогли разработать гиперзвуковое оружие. По словам американского министра обороны США Марка Эспера, Пентагон может завершить создание подобных вооружений в ближайшие годы.
"Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", - заявил Эспер в интервью Fox News. Он также отмечал, что развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений входит в число главных приоритетов военной модернизации США.
В частности, подобное мнение высказывал советник президента США Джон Болтон. "Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средства доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - говорил Болтон в интервью The Voice of America.
По его словам, разработка подобных вооружений является реальной проблемой для США и их союзников.
Вместе с тем эксперты считают, что обвинения Болтона в адрес Москвы не соответствуют действительности. По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, оригинальные отечественные проекты подобного рода получили развитие еще в 1970-е годы прошлого века.
"Отечественные гиперзвуковые технологии опираются на гигантский научно-технический задел, созданный еще в СССР. Велись эти работы не только в военных целях, но и в целях освоения космоса", - цитирует слова Мураховского ТАСС.
Он также добавил, что все боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с момента своего появления в конце 1950-х годов прошлого века входят в атмосферу на гиперзвуке.
Несмотря на обвинения и критику, США пока официально не заявили о создании гиперзвукового оружия. В настоящее время неизвестно, на каком этапе находится разработка подобных вооружений и когда они будут представлены.
Алексей Поплавский
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