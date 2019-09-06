Junge Welt (Германия): флот против Москвы

Балтийское море становится внутренним морем Запада: 18 прибрежных государств принимают участие в учениях НАТО "Северные берега". Эти маневры будут способствовать более тесной привязке стран, не входящих в НАТО, к альянсу, изолируя побережье вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда. Германия позиционирует себя в этих учениях как ведущая держава в будущих войнах на Балтике.

Под немецким командованием - через 80 лет после того, как солдаты германского вермахта напали на Польшу и развязали Вторую мировую войну - на Балтике начались направленные против России осенние военно-морские маневры НАТО "Северные берега" ("Northern Coasts"). Около 3000 военнослужащих из 18 государств в течение следующих двух недель будут упражняться в "обеспечении безопасности морских путей" между Килем и датским островом Борнхольм.

Сценарий маневров исходит из того, что некое прибрежное балтийское государство заявляет о территориальных претензиях на один из островов другого прибрежного государства и поэтому для его защиты начата военно-морская операция. Так как в маневрах принимают участие все балтийские государства кроме России, то условными захватчиками острова могут быть только воображаемые российские войска. Самый большой контингент на маневры представил бундесвер - 1300 военнослужащих, восемь кораблей и катеров, а также один самолет. Кроме того, в учениях принимают участие саперы-подводники морского батальона из Эккернфёрде. По данным немецких ВМС всего в учениях задействованы 40 кораблей и катеров, семь самолетов и пять вертолетов. Главная зона маневров - датские балтийские проливы, где будут отрабатываться действия по разминированию, морские бои и операции против подводных лодок.

Одна из особенностей маневров "Северные берега" этого года состоит в том, что на них немецкие ВМС должны опробовать свой новый тактический командный штаб (Deu Marfor). Штаб был размещен 23 января в Ростоке, он руководит военными учениями из Глюксбурга. Там работают 90 военнослужащих, в том числе 20 человек из союзных государств. В случае необходимости штат штаба может быть в любой момент увеличен до 180 военнослужащих, и тогда он как международный командный орган под названием "Балтийское Военно-морское общее командование" (Baltic Maritime Component Command/BMCC) будет вести обширные военные действия на Балтике. Маневры "Северные берега" рассматриваются немецкими ВМС как первый шаг к позднейшей сертификации штаба командованием НАТО. Самое позднее к 2025 году Deu Marfor и BMCC должны стать полностью боеготовыми. Германия таким образом позиционирует себя как ведущая держава в будущих войнах на Балтике.

"Северные берега" и в этом году будут способствовать более тесной привязке стран, не входящих в НАТО, к альянсу. На этот раз в маневрах участвуют официально еще нейтральные государства: Швеция, Финляндия и Швейцария. Они упражняются в военных действиях с 15 странами НАТО, а также с натовским противоминным соединением SNMCMG1. Благодаря кооперации Швеции и Финляндии со странами альянса Балтика практически полностью стала внутренним морем Запада. Побережье регионов вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда оказалось таким образом в значительной степени изолированным.

Параллельно с началом маневров на Балтике вчера в Брюсселе государственный секретарь США Майкл Помпео встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили не только дальнейшее наращивание вооружения европейскими членами НАТО, но и продолжение войны в Афганистане. Вашингтон стремится к заключению соглашения с войсками Талибана (организация запрещена в РФ - прим.ред.), которые на днях значительно усилили свои наступательные действия. Цель этих действий - оказать давление на войска США на Гиндукуше. В последнее время командование западной коалиции вместе со своими союзниками сосредоточили на Гиндукуше до 17150 солдат. Помпео также встретился в Брюсселе с руководством будущей Еврокомиссии, в том числе с избранным председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Йорг Кронауэр (Jrg Kronauer)