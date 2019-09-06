Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.

Речь идет о подлодках "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", вооруженных, в частности, крылатыми ракетами "Калибр". По словам источника "Подъема", с импортными батареями субмарины могли находиться под водой до пяти суток, тогда как со старыми это возможно в течение 48-72 часов. Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались.

В Минобороны России отказались прокомментировать "Ленте.ру" эту информацию.

"Новороссийск" и "Старый Оскол", по информации ТАСС и "Крыминформа", ранее в этом году проходили ремонт. "Ростов-на-Дону" весной участвовал в учениях в Черном море, в ходе которых экипаж подлодки выполнил учебные стрельбы ракетами "Калибр", сообщала "Звезда".

Дизель-электрические подлодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", построенные по проекту 636.3 "Варшавянка", — одни из новейших субмарин ВМФ России. Они были введены в строй в 2014-2015 годах.