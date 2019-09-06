Войти
06.09.2019
Lenta.ru

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

523
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.

Речь идет о подлодках "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", вооруженных, в частности, крылатыми ракетами "Калибр". По словам источника "Подъема", с импортными батареями субмарины могли находиться под водой до пяти суток, тогда как со старыми это возможно в течение 48-72 часов. Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались.

В Минобороны России отказались прокомментировать "Ленте.ру" эту информацию.

"Новороссийск" и "Старый Оскол", по информации ТАСС и "Крыминформа", ранее в этом году проходили ремонт. "Ростов-на-Дону" весной участвовал в учениях в Черном море, в ходе которых экипаж подлодки выполнил учебные стрельбы ракетами "Калибр", сообщала "Звезда".

Дизель-электрические подлодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", построенные по проекту 636.3 "Варшавянка", — одни из новейших субмарин ВМФ России. Они были введены в строй в 2014-2015 годах.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
24.04.2017
Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
23.06.2016
Источник: подлодка "Старый Оскол" войдет в Черное море в начале июля
08.02.2016
Что приумножит морскую мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62