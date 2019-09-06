"Положительный момент": Украина хочет вернуть Россию в СЦКК

На Украине хотят вернуть Россию в СЦКК

Украинская сторона выступила за возвращение представителей России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Причина, по которой Киев сделал подобное предложение - участившееся количество нарушений в Донбассе. Виктор Медведчук заявил, что объективная работа СЦКК возможна только в полном составе.

Украинская сторона в ходе заседания контактной группы в Минске выступила с инициативой возобновления работы России в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявила пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер в своем фейсбуке.

По ее словам, причина состоит в якобы участившихся за последние две недели нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев. Именно в связи с этим Олифер считает целесообразным восстановление двустороннего российско-украинского механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня.

Впрочем, российский делегат в минской группе Борис Грызлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что украинские силовики по-прежнему продолжают нарушать режим прекращения огня. При этом он подчеркнул, что последние полтора месяца оказались самыми спокойными в этом отношении.

В 2017 году Москва приняла решение выйти из работы Совместного центра из-за неспособности Киева обеспечить безопасность российским представителям.

Подобные шаги многие восприняли как некоторый прогресс в вопросе урегулирования донбасского конфликте. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук положительно оценил предложение Киева.

"Это положительный момент, естественно. Потому что СЦКК давно работает без представителей [России], и я считаю, что для того, чтобы он выполнял свою миссию, которая возложена на него Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и другими органами, в том числе, и руководством ОБСЕ, СЦКК должен действовать в полном составе, и в полном объеме [осуществлять] выполнение непосредственной функции по контролю за ситуацией, которая сегодня имеет место на линии соприкосновения и в районах, приближенных к этой линии", - сказал Медведчук телеканалу "Россия 24".

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в разговоре с RT, что любые заявления стоит подкреплять соответствующими действиями. Поэтому подобные высказывания он считает "пустыми".

"Если бы сейчас Украина прекратила полностью боевые действия со своей стороны, это можно было бы рассматривать как серьезный шаг к деэскалации конфликта", - сказал Безпалько.

При этом, добавил эксперт, сейчас наблюдается лишь "наращивание боевых действий", что противоречит вышеупомянутому заявлению.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что действия новой команды украинского правительства направлены на восстановление связей с украинцами, которые оказались за линией соприкосновения.

"Как вы знаете - президент предложил ряд компромиссных шагов. Ценой больших усилий перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в станице Луганской, восстанавливаем, где это возможно, инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы активного информационного сопротивления", - указал дипломат.

При назначении в парламенте он заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе, амнистией, снятием торговых ограничений. Он отметил, что ставит своей задачей за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Киев не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Однако в Москве скептически отнеслись к намерению назначенного Верховной радой нового главы МИД Украины в полугодовой срок существенно продвинуться в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в любом случае новому главе украинской внешнеполитической службы не нужно брать плохой пример с предыдущего руководителя МИДа - Павла Климкина.

"Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - указал сенатор.

Отдел "Политика"