Pobjeda (Черногория): Вучич служит российским интересам

Недавняя встреча Александра Вучича с Госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке вновь подняла вопрос о необходимости привести внешнюю политику Сербии в соответствие с политикой Европейского Союза. Председатель "Европейского движения сербов Косово" Рада Трайкович в интервью "Победе" напоминает, что Вучич проводит свою мнимую европейскую политику с согласия России.

Интервью с Радой Трайкович, председателем "Европейского движения сербов Косово"

Недавняя встреча президента Александра Вучича с Госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке вновь подняла вопрос о необходимости привести внешнюю политику Сербии в соответствие с политикой Европейского Союза. Госсекретарь Помпео, как сообщил Госдеп США, поддержал Сербию в ее стремлении сосредоточиться на своей стратегической цели, а именно - членстве в ЕС. Также сербского президента в США призвали как можно скорее восстановить диалог с Приштиной. Председатель "Европейского движения сербов Косово" Рада Трайкович в интервью "Победе" напоминает, что встречу президента Вучича с Госсекретарем США Помпео устроил сербский лоббист и бывший британский премьер Тони Блэр. Тайкович добавляет, что по сути "ничего не значащей встречей" Вучич воспользовался для того, чтобы продемонстрировать сербской общественности собственную значимость. "Кстати, госсекретарь Помпео принимал Вучича не в своем кабинете в Вашингтоне, а на нейтральной территории: в ООН в Нью-Йорке", - говорит Трайкович.

Pobjeda: В сообщении Госдепа говорится, что Госсекретарь Помпео призвал Сербию "возобновить переговоры с Косово о всеобъемлющем договоре для нормализации отношений, который способствовал бы взаимному признанию". В этом сообщении, по-вашему, нет ничего существенного?

Рада Трайкович: Нет, так как не сказано ничего нового. Нам известно, что подразумевается под "юридически обязательным договором", о котором говорит Госсекретарь Помпео. Государства так называемой Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция и Италия - прим. перев.) выступили почти с таким же обращением. В том числе они потребовали, чтобы после внеочередных парламентских выборов шестого октября Приштина наконец отменила пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

- При этом государства Квинты потребовали от Сербии прекратить лоббировать отказ от признания независимости Косово, хотя Белград явно не собирается этого делать.

- И белградскую и приштинскую сторону устраивает затягивание диалога на неопределенный период. Это выгодно и России, которая пользуется влиянием не только на Сербию, но и на некоторых албанских политиков в Приштине.

- А именно?

- Армия освобождения Косово формировалась на основе марксистско-ленинских идей. На эту армию, идеологом которой является Адем Демачи, очень повлияли россияне и российские спецслужбы. А кто в то время возглавлял Армию освобождения Косово? Хашим Тачи. Так что когда я говорю о российском влиянии, я имею в виду, в частности, его. Российско-албанские связи сложились не вчера. Посольство России, к примеру, часто организует обучение молодых албанцев в Москве.

- Говоря об исторических связях, вы подразумеваете СССР и Албанию Энвера Ходжи?

- Конечно. Сейчас эти исторические связи пытаются замаскировать членством Албании в НАТО и американской базой Бондстил в Косово. Однако не все так просто. Эди Рама, Виктор Орбан, Александр Вучич и даже Бойко Борисов, как и некоторые видные российские руководители, - частые гости Реджепа Эрдогана.

Вы спрашивали, почему Белград игнорирует обращение Квинты и продолжает лоббинг. Вучич понимает, что Европейский Союз далеко, что до вступления еще далеко, поэтому делает что хочет. Это не слишком возмущает Запад, так как там помнят: на переговорах в Брюсселе почти все имущество государства Сербии в Косово Вучич передал приштинским институтам. Иными словами, Вучич отдал территорию Косово, где сербы составляют большинство, и тем самым он институционально интегрировал ее и существенно укрепил косовскую государственную независимость. Это факт. Теперь международное сообщество ожидает, что президент Сербии законодательно закрепит содеянное, то есть вычеркнет из сербской конституции преамбулу, касающуюся Косово. Это стало бы очередным шагом к членству Косово в ООН.

- По-вашему, Сербская прогрессивная партия и Социалистическая партия Сербии, а также формально оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля поддержат поправки в Конституции?

- Я не думаю, что партии, которые вы перечислили, воспротивятся намерению Вучича изменить конституцию Сербии и признать независимость Косово. Кстати, Вучич знает, чего стоят социалисты Дачича и радикалы Шешеля, а также другие формальные и неформальные члены возглавляемой им коалиции. В настоящий момент против поправок в конституцию выступает только Сербская православная церковь в Косово и часть оппозиции.

- Есть ли в среде проеевропейской оппозиции партии, которые готовы поддержать подписание всеобъемлющего договора между Косово и Сербией?

- Думаю, да. И для Запада, и для Вучича очень важно, чтобы в следующем году оппозиция согласилась пойти на парламентские выборы. Так начатое дело было бы легитимировано. По состоянию на сегодня я могу сказать, что оппозиция скорее готова объявить бойкот, чем идти на выборы на таких условиях. Однако это не единственная проблема президента Сербии, который сейчас оказался в очень незавидном положении.

- Почему?

- Потому что на него все сильнее давят как Россия, так и США, чтобы он, наконец, определился, куда идет Сербия: на восток или на запад. Никто больше не хочет терпеть политику "сидения на двух стульях".

Новый посол Соединенных Штатов в Белграде может еще больше обострить ситуацию и потребовать от политического руководства и оппозиции четко определиться, на чьей они стороне. При этом новый посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко ведет из страны, где работает, то есть из Сербии, откровенную антиамериканскую кампанию. При этом он, не задумываясь, использует в борьбе за сохранение российского влияния на Балканах в качестве инструмента не только Сербию, но и сербов, которые проживают в странах региона. К сожалению, политическое руководство сербов в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Северной Македонии соглашаются на роль фактора, дестабилизирующего местное общество. Если Россия продолжит эту игру, и Сербия, и сербы могут оказаться в полной изоляции.

- Какой еще изоляции?

- С сербами и Сербией, превратившимися в фактор дестабилизации Западных Балкан, другие страны региона могут ограничить не только торговлю, но и просто общение. Тем не менее, помня об обязательствах, связывающих его с Российской Федерацией, Вучич продолжает проводить очень вредную для Сербии, сербов и сербских интересов политику…

- А какие обязательства есть у Вучича?

- Стоит вспомнить биографию Вучича, а также учесть тот факт, что Россия - это страна с очень мощной системой безопасности. В таких условиях трудно поверить, что русские "не обработали" президента Сербии.

- А почему в этой связи вы упоминаете о биографии президента Вучича?

- Потому что речь идет о человеке, который служит российским интересам. Даже мнимая европейская политика Вучича согласована с Россией.

- "Хотя раньше нам говорили: "Мы не можем гарантировать Вучичу вступление в ЕС раньше 2025 года", - теперь мы слышим другое. Если прежде нам говорили, что некоторые вещи мы не получим, то теперь, я уверен, все изменилось", - недавно заявил президент Сербии. Вряд ли Москва разделяет этот "европейский оптимизм" Александра Вучича.

- Я не верю ни одному слову Вучича! Я уже сказала вам, что президент Сербии оказался в очень трудном положении. С одной стороны на него давит Россия, чтобы он выполнил свои обязательства, а с другой стороны, Вучич понимает, что ни один проект в регионе, включая договор Белграда и Приштины, не может развиваться, пока Сербия не станет частью западной системы безопасности, то есть пока Сербия не согласится на членство в НАТО. Разве кто-то и вправду думает, что НАТО поступится хоть метром косовской земли? Нет, этого не будет. В том числе потому, что в альянсе понимают: Косово сегодня представляет собой постоянную угрозу для безопасности, прежде всего, из-за роста мусульманского экстремизма, который не видит границ для своего распространения.

Будь Сербия смелее и умнее, то на переговорах с Приштиной она попыталась бы обеспечить себе место в НАТО. Тем более что Сербия уже окружена членами Североатлантического альянса, и ее будущее - нравится это кому-то или нет - внутри союза. Только он может гарантировать постоянство границ и мир в регионе. Но сейчас приоритет Сербии - это членство в Европейском Союзе, а не в НАТО.

- Вы действительно считаете, что в Сербии есть серьезная политическая сила, которая решится продвигать идею о вступлении страны в НАТО?

- Запад всегда находил на Балканах смелых и серьезных политиков, готовых в интересах стабильности и безопасности собственной страны продвигать ценности западной цивилизации. У Вучича нет ни сил, ни смелости на подобный шаг. Я повторю: на президенте Вучиче лежат большие обязательства перед Россией, и он скрывает их от общественности. Боюсь, как бы вскоре он не утонул в своей мутной политике и неясных отношениях.

- Если президент Вучич, по вашим словам, не является тем политиком, который приведет Сербию в НАТО, означает ли это, что Запад займется поисками лидера, который осмелится и сделает это?

- К сожалению, сегодня трудно даже внутри сербской оппозиции найти серьезного политика, который решился бы поставить этот вопрос. Союзу за Сербию, как наиболее сильному оппозиционному объединению, которое преследует интересы своей страны, стоит подумать об этом.

- Говоря о переговорах Белграда и Приштины, президент Вучич заявил, что никогда не согласится на договор, по которому "албанцы получат все, а сербы ничего". Что это значит?

- Это означает продолжение политики "разграничения" в духе большевизма и Чосича, то есть "раздела" Косово. Грозя тем, что не согласится на договор, по которому албанцы получат все, а сербы ничего, Вучич на самом деле просит Запад помочь ему обманом создать у сербов впечатление, что ему удалось что-то выиграть на переговорах. Но это не так! Он отдал все и теперь пытается выпутаться из ситуации, требуя разграничения, которое означает изменение границ внутри определенных косовских сел. С другой стороны, раздел, который предлагает Тачи - это более серьезный проект, направленный на реализацию идеи Великой Албании, а также на дестабилизацию региона. Я, как ни стараюсь, не могу понять, где тут Вучич видит выгоду для Сербии.

Ни Вучич, ни Тачи не откажутся от своих намерений, пока у них есть институциональная возможность вести друг с другом переговоры. Тачи давно поддерживает проект этнически чистой территории и даже, будучи командующим Армии освобождения Косово, постарался реализовать его на практике. Этот проект подразумевает Косово без сербов. По-моему, странно, что Вучич поддерживает идею о разделе, хотя это крайне антисербский проект.

Тамара Никчевич (Tamara Nikevi)