Алексей Криворучко проверил ход создания перспективных систем боевого управления кораблей

ЦАМТО, 5 сентября. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", где ознакомился с перспективными разработками в области корабельных систем управления оружием и вооружением, создаваемых предприятием в интересах ВМФ России.

"В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок", – сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления (ИСБУ).

А.Криворучко подчеркнул, что необходимо уточнить этапы и направления развития ИСБУ кораблей ВМФ, ознакомиться с архитектурой построения современных и подходами к созданию перспективных систем управления.

"Разрабатываемые системы боевого управления должны интегрировать в себя все современные и перспективные средства поражения, защиты, обнаружения, а также обеспечивать сетецентрические принципы межвидового взаимодействия", – обратил внимание разработчиков замминистра обороны.

Заместителю главы военного ведомства продемонстрировали работу перспективной системы боевого управления подводных лодок на стендовом образце предприятия.

В завершении А.Криворучко поблагодарил участников совещания за конструктивную дискуссию, а также отметил, что разработки в этой сфере будут продолжаться и далее, возможно, в рамках отдельной опытно-конструкторской работы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.