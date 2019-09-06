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06.09.2019
ЦАМТО

Алексей Криворучко проверил ход создания перспективных систем боевого управления кораблей

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Алексей Криворучко
Алексей Криворучко.
Источник изображения: Пресс-служба МО РФ / Алексей Ерешко

ЦАМТО, 5 сентября. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", где ознакомился с перспективными разработками в области корабельных систем управления оружием и вооружением, создаваемых предприятием в интересах ВМФ России.

"В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок", – сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления (ИСБУ).

А.Криворучко подчеркнул, что необходимо уточнить этапы и направления развития ИСБУ кораблей ВМФ, ознакомиться с архитектурой построения современных и подходами к созданию перспективных систем управления.

"Разрабатываемые системы боевого управления должны интегрировать в себя все современные и перспективные средства поражения, защиты, обнаружения, а также обеспечивать сетецентрические принципы межвидового взаимодействия", – обратил внимание разработчиков замминистра обороны.

Заместителю главы военного ведомства продемонстрировали работу перспективной системы боевого управления подводных лодок на стендовом образце предприятия.

В завершении А.Криворучко поблагодарил участников совещания за конструктивную дискуссию, а также отметил, что разработки в этой сфере будут продолжаться и далее, возможно, в рамках отдельной опытно-конструкторской работы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Моринформсистема-Агат
Персоны
Криворучко Алексей
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