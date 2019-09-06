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06.09.2019
ЦАМТО

КТРВ и "Курганприбор" подписали соглашение о сотрудничестве

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В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd
В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 5 сентября. АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и АО "Специальное конструкторское технологическое бюро "Курганприбор" подписали соглашение о сотрудничестве в области производства авиационных средств поражения (АСП) для нужд Минобороны РФ и на экспорт.

Подписи под документом 29 августа в рамках авиасалона МАКС-2019 поставили генеральный директор Корпорации Борис Обносов и председатель совета директоров СКТБ "Курганприбор" Сергей Муратов.

Совместная работа компаний предусматривает поставку широкой номенклатуры комплектующих для производства АСП головному предприятию Корпорации и ГосМКБ "Вымпел" до 2027 года. Выпуск узлов и деталей налажен на недавно открытой ракетостроительной производственной площадке "Курганприбора".

"Для нас это действительно историческое событие, которое открывает новые возможности и перспективы, – заявил председатель совета директоров СКТБ "Курганприбор" Сергей Муратов. – Пару лет назад никто не верил, что мы сможем создать в Кургане полноценный ракетостроительный завод. Но мы это сделали. Соглашение с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" открывает для нас новые горизонты, оно принесет ощутимую пользу всей Курганской области".

КТРВ и "Курганприбор" в рамках сотрудничества наладили активное взаимодействие ученых, разработчиков и других специалистов.

Оборонная продукция "Курганприбора" подтвердила свою надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Подписание данного соглашения дает уверенность, что на поставки авиационного вооружения не будут влиять никакие внешние факторы, сообщает пресс-служба АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вымпел МКБ
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
МАКС-20XX
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