В Индии начинается строительство патрульных катеров для Береговой охраны Вьетнама

ЦАМТО, 5 сентября. Индийская судостроительная компания Larsen and Toubro приступила к реализации проекта строительства 12 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны Вьетнама.

Посвященная данному событию церемония состоялась на предприятии в Ченнаи (Индия).

В мероприятии принял участие заместитель командующего Береговой охраны Вьетнама генерал-лейтенант Хоанг Данг Ньеу, который заявил, что это первый практический проект в оборонном сотрудничестве двух стран, который укрепит двусторонние связи в области обороны.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2016 года Larsen & Toubro объявила о подписании с командованием Береговой охраны Вьетнама контракта на поставку скоростных патрульных катеров. Стоимость соглашения составила 99,7 млн. долл. Это самый крупный экспортный заказ, полученный компанией до настоящего времени.

По информации Larsen & Toubro, контракт предусматривает передачу Вьетнаму проекта и связанных технологий, а также оборудования и материалов для организации строительства катеров на местной верфи.

Как сообщалось, разработка проекта кораблей будет выполнена в центре проектирования военных кораблей компании L&T. Постройка первых пяти кораблей будет выполнена на предприятии Kattupalli Shipyard в Ченнаи, а оставшихся – на верфи Hong Ha во Вьетнаме при поддержке индийской фирмы.

Длина выполненных из алюминиевого сплава кораблей составит 35 м. Расчетная максимальную скорость – 35 узлов. В состав оборудования войдут современные системы навигации, технические средства наблюдения и средства самообороны. Корабли будут применяться Береговой охраной для обеспечения безопасности на море, борьбы с контрабандой, пиратством, проведения поисково-спасательных операций.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств кредитной линии на сумму 100 млн. долл., открытой Вьетнаму в октябре 2014 года на закупки ПВН индийского производства.

Larsen & Toubro была определена подрядчиком поставки патрульных катеров Береговой охране Вьетнама в июне 2016 года. По информации компании, она представила свое предложение на конкурс, объявленный Министерством обороны Индии, в 2015 году. Larsen & Toubro опередила шесть других индийских судостроительных компаний, в числе которых были Mazagon Dock Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE), RDE (Reliance and Defence Engineering), ABG Shipyard.

Ханой и Нью-Дели расширяют сотрудничество в области обороны на фоне роста боевой мощи и влияния Китая в регионе Юго-Восточной Азии.