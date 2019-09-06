АПЛ США "Флорида" с КР "Томагавк" вошла в Эгейское море

Ударная атомная подводная лодка "Флорида" (USS Florida (SSGN 728)), являющаяся носителем крылатых ракет "Томагавк", вышла на патрулирование в акваторию Эгейского моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Источник изображения: US.Navy

Как следует из опубликованных данных, американская подлодка в надводном положении вошла в Эгейское море через пролив между греческими островами Андикитира и Крит. Ранее сообщалось, что субмарина направляется в Средиземное море для патрулирования после смены экипажа на базе Суда-Бэй на Крите.

Подлодка является одной из четырех субмарин класса "Огайо", специально переоборудованных из стратегических атомных ракетных подлодок с 24 межконтинентальными баллистическими ракетами "Трайдент" с ядерными боеголовками под носителей крылатых ракет "Томагавк". Подлодка оборудована 22 пусковыми шахтами (стаканами) на 7 ракет каждая. Всего на вооружении подводной лодки может находиться до 154 крылатых ракет, но скорей всего их не больше 98, поскольку восемь пусковых шахт обычно используются как отсеки для хранения вооружения и специального снаряжения сил специальных операций – "морских котиков" (SEAL).

Необходимо отметить, что АПЛ "Флорида" осуществляет патрулирование Средиземного моря не в первый раз и уже попадалась "на прицел" российским кораблям, несущим службу в той же акватории. Как ранее сообщалось, в апреле 2018 года фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", находясь в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, обнаружил данную американскую атомную субмарину, после чего в течении двух часов непрерывно сопровождал ее, держа на прицеле.