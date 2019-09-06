На Украине завершают ремонт одних кораблей Морской охраны и ставят на ремонт другие

На Украине заявили о завершающем этапе ремонта двух малых сторожевых кораблей. Речь идёт о корабле "Григорий Куропятников" (проект 12412, шифр "Молния-2"), которому в этом году исполняется 35 лет, и о "Подолье" (проект 205П, шифр "Тарантул") – ему 36 лет.

Источник изображения: Думская

В службе Морской охраны Украины говорят о том, что ранее на малых сторожевых кораблях была проведена диагностика обшивки корпуса ультразвуковым методом, после чего осуществлена очистка, дефектация и покраска. Заменены протекторы, отремонтированные гребные валы и дейдвудное устройство. Также проведён ремонт донно-забортной арматуры, якорно-швартового устройства, систем главного двигателя, топливной системы, включая фильтры и трубопроводы. Дополнительно ремонт коснулся противопожарной системы, систем вентиляции и кондиционирования.

Сообщается, что на "Григории Куропятникове" и "Подолье" остаётся провести завершающие работы, после чего они встанут в строй Морской охраны. Однако число боеспособных кораблей в указанной службе Украины это не повысит.

Судя по фото, главное в ремонте - своевременно установить флаг Украины Источник изображения: Думская

Выясняется, что как только эти два корабля вернуться на службу, на доковый ремонт встанут два других. По некоторым данным, речь идёт о кораблях "Павел Державин" (построен на ССЗ "Алмаз" в 1987 году) и "Николаев" (построен так же на ССЗ "Алмаз" в 1988 году). Оба корабля, как и "Подолье", относятся к проекту 205П "Тарантул".

Напомним, что ранее для Морской охраны США передали два катера класса "Айленд", однако до сих пор они не могут добраться до Украины. В Киеве хотят, чтобы Вашингтон профинансировал ещё и перевозку этих списанных катеров в порт Одессы.