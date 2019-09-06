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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

"Я Дональду сказал: "Хочешь, мы тебе продадим?" - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что предлагал американскому президенту Дональду Трампу продать российский ударный гиперзвуковой комплекс, но тот ответил, что у США такое оружие тоже появится.

"Мы встречались с американскими партнерами в последний раз в Осаке, там тоже стоял вопрос о том, каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет", - сообщил Путин.

"Ну, я Дональду сказал: "Хочешь, мы тебе продадим? И таким образом сразу все уравновесим?", - продолжил глава государства. - Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности".

Путин напомнил, что США не ратифицировали договор о запрещении ядерных испытаний, кроме того, американская администрация заявляет о планах по размещению оружия в космосе.

"Это все очень серьезные вызовы, с которыми может столкнуться человечество, - подчеркнул российский лидер. - Представьте, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Но пока наши американские партнеры на все наши предложения в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений молчат, и ничего здесь нового нет".

Президент добавил, сообщает Eadaily, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу зачета гиперзвукового оружия в рамках переговоров по Договору о СНВ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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