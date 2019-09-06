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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину заключить мирный договор между двумя странами. Об этом на панельной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) сообщил сам глава японского правительства.

"Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - обратился Абэ к Путину.

Он добавил, что больше "нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем".

"Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались всё время вперёд, пока не достигнем цели", - сказал японский премьер.

Глава правительства вместе с тем призвал взаимно ускорить смягчение визового режима между странами. Он отметил, что все больше японцев хотят посетить Владивосток и уже две крупнейшие авиакомпании его страны запускают прямое авиасообщение между Владивостоком и Токио.

Путин, в свою очередь, подтвердил желание решить проблему мирного договора и сказал, что стороны будут к этому двигаться на основе декларации 1956 года. Российский лидер отметил, что "есть масса вопросов", связанных с военными обязательствами Японии перед США, и их нужно учитывать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Путин Владимир
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