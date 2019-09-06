Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22

В интернете появилось сравнение истребителя МиГ-21 с F-22. Эксперты признали, что, несмотря на существенную разницу в поколениях этих машин, разработанный в советские годы МиГ-21 при определенных обстоятельствах может оказаться предпочтительнее более современного американского Raptor.

Мilitary Watch Magazine называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а американский F-22 Raptor - дорогим и тяжелым, новым и сложным. При этом отмечается, что первоначальный заказ на американские истребители сократился на 75 процентов из-за больших затрат на их эксплуатацию и техническое обслуживание.

"Боевое мастерство F-22 имеет высокую цену, поскольку истребитель требует сотен миллионов долларов на приобретение и обслуживание. Истребитель часто сравнивают со скальпелем по сочетанию точности и деликатности. F-22 - это точный инструмент, на который при правильном применении можно положиться. Тем не менее, он проведет большое количество времени на земле", - говорится в публикации. А на земле истребитель становится легкой и к тому же очень дорогостоящей мишенью. Минимизация времени, проведенного на земле, остается важным атрибутом для самолета в военное время, но F-22 не только требует большого количества времени на обслуживание, но и подвержен ряду поломок.

А вот МиГ-21 Мilitary Watch Magazine сравнивает уже с простой, но эффективной кувалдой. В частности, говорится о высокой надежности машины и способности выполнять большое количество вылетов в день с минимальным обслуживанием, что выгодно отличает этот истребитель от капризного "американца". F-22 чувствителен к дождю, неблагоприятным погодным условиям и требует идеальных взлетно-посадочных полос, а МиГ-21 работает при любых условиях. Также он может отправляться на боевые вылеты в 20 раз чаще F-22, что позволяет доставлять большее количество боеприпасов и наносить больше ударов по противнику в затяжном конфликте.

В качестве примера преимущества МиГ-21 приводится война в Сирии, где надежная неприхотливая машина, не требующая высокого уровня обслуживания и способная совершать большое количество вылетов, оказалась даже полезнее более продвинутых, но сложных платформ. "Хотя F-22 может стоить в 100 раз дороже, чем МиГ, в такой ситуации он будет действовать гораздо хуже, и, вероятно, останется на земле в течение нескольких недель из-за нехватки запасных частей. Сложные истребители, такие как Raptor, могут оказаться в невыгодном положении в случае крупной затяжной войны", - говорится в публикации.

Руслан Мельников