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06.09.2019
WarSpot

NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм

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Источник изображения: warspot.ru

Масштабная программа по перевооружению американских солдат походит к своему финалу. Вчера, 4 сентября, портал businessinsider.com сообщил о том, что армейское командование заключило контракты с тремя подрядчиками на поставку пулемётов, винтовок и патронов "нового поколения".

Новое оружие будут создавать компании General Dynamics-OTS, AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer. В рамках контракта каждый из подрядчиков передаст для испытаний 43 пулемёта и 53 винтовки, а также 845 000 патронов. Срок выполнения контракта — 27 месяцев.

Пулемёт M249

Источник изображения: businessinsider.com

В военном ведомстве планируют уже в начале 2022 года объявить победителя тендера. С ним будет заключён контракт на производство 250 000 единиц стрелкового оружия, а также 150 000 000 патронов калибра 6,8 мм. Поставки новых автоматов и пулемётов в войска намечены на 2023 год.

В рамках программы NGSW (Next Generation Squad Weapon) перспективная винтовка (NGSW-R) должна заменить семейство автоматов M4. Вместе с ней на службу заступит пулемёт (NGSW-AR), который будет использоваться вместо M249. Обе модели оружия будут использовать новый тип патрона XM1186 калибра 6,8 мм.

В Минобороны США указывают, что новое оружие и патрон обеспечат солдатам важное преимущество на поле боя: они смогут пробивать "любой существующий бронежилет". Кроме того, новые пули смогут пробивать бронежилеты, "которые будут выпущены в ближайшие 25 лет".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
Компании
General Dynamics
SIG Sauer
Textron
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