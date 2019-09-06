Saab и Diehl Defence намерены предложить ПКР RBS-15 ВС Болгарии и Румынии

Второй построенный для алжирского флота фрегат проекта МЕКО А200 АN El Moudamir проходит Кильским каналом, убывая из Германии в Алжир. Отснята внушительная ракетная батарея корабля в составе 16 противокорабельных ракет Saab RBS-15 Mk 3. 15.05.2017.

ЦАМТО, 5 сентября. Шведская компания Saab и ее немецкий партнер Diehl Defense намерены совместно подготовить предложение по поставке ракетных комплексов береговой обороны в рамках тендеров, проводимых военными ведомствами Румынии и Болгарии.

Как сообщает Defense News, в марте Министерство обороны Румынии объявило о начале завершающего этапа тендера на приобретение противокорабельных ракетных систем общей стоимостью 137 млн. евро (150 млн. долл.). В числе потенциальных претендентов, приглашенных для участия в тендере, были названы компании MBDA, Boeing и Kongsberg.

Как сообщил в ходе выставки оборонной промышленности MSPO в Кельце директор подразделения ракетных систем Saab Бьерн Бенгтссон, компания получила тендерную документацию из Румынии и намерена предложить решение на базе противокорабельной ракеты RBS-15. МО Румынии намерено приобрести ракеты для размещения на борту кораблей и в составе комплексов береговой обороны. Болгария также намерена закупить противокорабельные ракеты для своего флота, но эта программа находится на более ранней стадии.

По информации Б.Бенгтссона, Diehl Defense является ведущим партнером в обоих тендерах. Как заявлено, предлагаемый продукт представляет собой батарею береговой обороны с противокорабельными ракетами большой дальности. Комплекс может применяться в сложных метеоусловиях и оснащен надежной навигационной системой.

Как отмечается, за счет мощной боевой части одна ПКР может уничтожить один корабль.