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06.09.2019
ТАСС

Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика

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Союз РКЦ Прогресс
Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

По его данным, примерное опережение плана-графика составляет около месяца

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика на месяц. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание. Кроме того, возводится хранилище топлива, там уже идет формирование лож под цистерны", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "примерное опережение согласованного с Роскосмосом плана-графика строительства этих объектов и самого стартового стола составляет сегодня около месяца". "Это важный резерв на непредвиденный случай", - добавил источник. Собеседник также отметил, что все работы генподрядчик строительства - ПСО "Казань" - выполняет только своими техникой и рабочими.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс было начато в июне этого года. Строительство второй очереди должно завершится к 2023 году, первый пуск "Анагры" с нового старта должен быть выполнен в 2023 году.

Ранее на Восточном были построены объекты первой очереди - старт под ракеты серии "Союз-2" и соответствующая инфраструктура. С апреля 2016 года, с первого старта, выполнено пять запусков "Союзов".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Ангара
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Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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