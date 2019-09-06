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06.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ

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УАГ-40
Универсальный автоматический гранатомет калибра 40 мм - УАГ-40.
Источник изображения: www.ukrmilitary.com

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки боевиков из Нигерии на год раньше, чем в Вооруженные силы Украины, сообщил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов "Боко харам" из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины", – сказал Новиков.

В то же время он уточнил, что оружие изначально предназначалось для вооруженных сил Нигерии, передает РИА "Новости".

Новиков также добавил, что вооружение производилось на предприятии, которое раньше называлось "Ленинская кузница" и на момент событий принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

УАГ-40 является украинской разработкой в области вооружения и военной техники, выпущенной в соответствии со стандартами НАТО.

В ноябре прошлого года кипрская компания Еwins Liмiтеd, подконтрольная украинскому предпринимателю Сергею Тигипко, выкупила у инвестиционных фондов Порошенко и депутата Верховной рады Игоря Кононенко акции ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" за 300 млн долларов.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Нигерия
Украина
Проекты
NATO
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