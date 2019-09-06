Путин рассказал о предложении Трампу купить у России гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США Дональду Трампу покупать у России гиперзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные ракетные комплексы.

По его словам, на встрече с американскими партнерами в Осаке ставился вопрос о том, "каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общей договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у Соединённых Штатов, такого оружия нет".

"Я Дональду (Трампу – прим.ВЗГЛЯД) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?", – передает РИА "Новости" слова Путина.

"Но можем и поговорить о том, как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и боеголовок – это специальный вопрос, во всяком случае, Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", – подчеркнул он.

По словам президента, Россия также была готова к кооперации с США по производству отдельных узлов и деталей при строительстве самолета МС-21.

"Кооперация была бы уместна (по производству деталей для МС-21 - прим. ВЗГЛЯД), мы готовы были приобрести соответствующие американские материалы, так как они покупают у нас титан в большом количестве и производят "Боинги" из нашего титана", – передает ТАСС слова Путина.

Но, отметил, что было решено собирать МС-21 из отечественных деталей.

"Может это отчасти хорошо, потому что будут свои материалы, мы не будем в этом смысле ни от кого зависеть", – сказал президент.

В начале августа на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

В Путин предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия "Пересвет" и гиперзвуковой установки "Кинжал", подчеркнув, что "именно такие виды оружия практически на весь 21 век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно.

Дмитрий Зубарев