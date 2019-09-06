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06.09.2019
Lenta.ru

На МКС стало тесно

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Источник изображения: Фото: NASA

Космонавт Александр Скворцов пожаловался на нехватку места на борту Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости.

Скворцов рассказал Центру управления полетами (ЦУП), что при размещении доставленных грузов не учитывается объем мест для их хранения. В качестве примера он привел предложение специалистов разместить груз за панелью в одном из модулей, однако места там не было.

"Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет — все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место", — сказал космонавт.

На данный момент на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

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Страны
Италия
Россия
США
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МКС
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