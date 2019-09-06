Глубоко модернизированные С-300ПМ-2 "Фаворит" прикроют запад России

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Подразделения ПВО Западного военного округа получили модернизированный зенитный ракетный дивизион С-300ПМ-2 "Фаворит". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Его расчеты прибыли в пункт постоянной дислокации в Воронежской области и приступили к приемке вооружения и военной техники.

Основным отличием от модели предыдущего поколения заводские усовершенствования коснулись мобильной системы пункта управления, а также боевых ракет.

ЗРК предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных Сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне скоростей их боевого применения, в том числе при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.

ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" является дальнейшим развитием зенитной ракетной системы. Боевые возможности повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Комплекс заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства в октябре текущего года.

Фото МО РФ