России придется адекватно реагировать на американские пусковые установки МК-41 - Путин
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass
Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские установки МК-41 подходят для пуска ударных ракетных комплексов, и Россия адекватно отреагирует на это.
"Мы много раз говорили, что пусковые установки США МК-41 способны не только на то, чтобы их использовали для системы противоракет, но и для пуска ударных ракетных систем. Нам американцы все время говорили, что это не так. Но теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установками МК-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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