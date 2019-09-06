России придется адекватно реагировать на американские пусковые установки МК-41 - Путин

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские установки МК-41 подходят для пуска ударных ракетных комплексов, и Россия адекватно отреагирует на это.

"Мы много раз говорили, что пусковые установки США МК-41 способны не только на то, чтобы их использовали для системы противоракет, но и для пуска ударных ракетных систем. Нам американцы все время говорили, что это не так. Но теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установками МК-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.