Войти
06.09.2019
Интерфакс-АВН

России придется адекватно реагировать на американские пусковые установки МК-41 - Путин

340
0
0
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские установки МК-41 подходят для пуска ударных ракетных комплексов, и Россия адекватно отреагирует на это.

"Мы много раз говорили, что пусковые установки США МК-41 способны не только на то, чтобы их использовали для системы противоракет, но и для пуска ударных ракетных систем. Нам американцы все время говорили, что это не так. Но теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установками МК-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.08.2019
Ядерные державы переходят на баллистический "язык"
18.03.2019
Только после вас: когда Россия разместит ракеты в Европе
10.12.2018
Военный эксперт предсказал судьбу ракеты 9М729 после ультиматума США
18.12.2017
30 лет без "Першингов" и "Пионеров"
02.12.2016
Эксперт: Россия сократит ядерные силы только при встречных шагах США
02.09.2014
Нарушения договора о ликвидации РСМД: факты и мнения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62