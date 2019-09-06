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06.09.2019
Российская газета

Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35

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Источник изображения: rg.ru

У истребителя МиГ-35 большие перспективы на зарубежном рынке, пишет Military Watch.


Этот самолет является менее дорогим аналогом Су-57. Он вобрал в себя многие его технологии, при этом может похвастаться простотой в эксплуатации.

Это один из трех в мире истребителей с интегрированной системой отклонения вектора тяги, что обеспечивает ему высокую живучесть.

В число его достоинств также входит мощный радар, большая полезная нагрузка, современные авионика и системы РЭБ. Он способен взлетать с коротких взлетно-посадочных полос.

В то время как на новейшие западные истребители становятся все более требовательными в обслуживании, МиГ-35 довольствуется небольшим количеством техперсонала.

Итак, для каких стран он будет особенно привлекателен?

Первой в списке потенциальных клиентов значится Индия.

Авторы полагают, что она станет крупнейшим оператором МиГ-35. Уже сейчас ВВС Индии располагает вторым по величине в мире парком МиГ-29. Поэтому инвестиции в инфраструктуру и обучение будут минимальными.

Истребитель станет высокоэффективным легким дополнением к истребителям Су-30МКИ, а также к Су-57, о покупке которых в настоящее время ведутся переговоры.

К тому же он обеспечит превосходство над новым пакистанским истребителем JF-17 Block 3 и, вероятно, над перспективным истребителем пятого поколения Project AZM.

Второй в списке - Иран, располагающий двумя эскадрильями МиГ-29А.

Если учесть, что эти самолеты закупались еще 30 лет назад у Советского Союза и изрядно обветшали, приобретение МиГ-35 было бы для страны целесообразным.

А расходы окупились бы за счет сокращения затрат на техническое обслуживание.

Новый самолет помог бы Ирану преодолеть технический разрыв с соседями: израильскими F-35I и саудовскими F- 15SA.

Египет - третий в числе кандидатов.

Уже после покупки 50 истребителей МиГ-29М в 2013 году предполагалось, что страна может дополнительно заказать у России более мощные МиГ-35.

Здесь уже стали выводить из состава ВВС старые F-16, а вслед за ними планируют распрощаться с эскадрильями Mirage III, МиГ-23 и F-4.

МиГ-35 мог бы стать идеальной заменой и послужить ключом к обновлению египетского воздушного флота.

Беларусь - еще одна страна, основу ВВС которой составляют МиГ-29.

В связи с тем, что соседняя Польша рассчитывает на поставки истребители F-35 из США, вполне вероятно, что Минск захочет противопоставить им МиГ-35.

Беларусь уделяет большое внимание надежным истребителям с низкими затратами на техническое обслуживание.

Наконец, пятая в списке потенциальных покупателей - Северная Корея. Элиту ВВС страны также формируют МиГ-29. И хотя США через Совбез ООН ввели санкции, запрещающие продажу новых истребителей КНДР, не факт что они будут действовать долго.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Белоруссия
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