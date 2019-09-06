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06.09.2019
Российская газета

Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше

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Источник изображения: rg.ru

На выставке MSPO 2019 в польском городе Кельце впервые представили самоходные противотанковые комплексы, созданные местной промышленностью совместно с западными производителями.

Традиционно к этой оружейной ярмарке ВПК Польши готовит какие-то новинки. Раньше акцент делался на танки. Например, именно здесь был впервые продемонстрирован легкий LC-08 Anders, признанный позже неудачным и отвергнутый военными.

Позже поляки решили удивить всех футуристичным дизайном 30-тонного PL-01 с необитаемой башней, вооруженной 120-мм пушкой.

Правда, оказалось, что эта широко разрекламированная новинка была всего лишь ходовым макетом на шасси шведского легкого танка CV90/120-T, который облепили пластиковыми накладками.

Тогда в различных СМИ писали о "настоящем прорыве" в области танкостроения", о том, что поляки "подготовили ответ "Армате". Однако сейчас мало кто вспоминает об этой "боевой машине XXI века".

То же самое регулярно происходит и с различными версиями основных боевых танков PT-91 и T-72. Представители военной промышленности уже второе десятилетие мечтают повторить успех Малайзии, которая, к удивлению многих, закупила 48 PT-91M. Но ни умеренно доработанный РТ-72U, в котором учтен опыт Афганистана, ни глубоко модернизированный P-16 так и не нашли покупателей.

Похоже, сейчас уже никто всерьез не воспринимает польское танкостроение, деятельность которого сводится в основном к изготовлению красивых макетов к выставкам.

Поэтому трудно спрогнозировать, какое будущее ждет представленные впервые самоходных ПТРК.

Один из трех образцов изготовлен на базе боевой машины пехоты BWP-1, являющейся лицензионной версией советской БМП-1.

Ее лишили башни с 73-мм пушкой "Гром", вместо нее смонтировали пусковые установки для 12 ракет Brimstone европейского объединения MBDA.

Эти УР обладают большой дальностью полета (около 12000 метров), мощной тандемной боевой частью. На них установлена система наведения, обеспечивающая применение по принципу "выстрелил-забыл-поразил".

Также имеется дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом "Утес".

Два других образца - те же самые ракетные комплексы, установленные на создаваемой с 2014 года польской БМП Borsuk (ее также впервые показали на выставке MSPO) и на южнокорейском шасси САУ K9 Thunder.

Несмотря на то, что в создании этих машин участвуют серьезные европейские компании, существует большая вероятность, что эти истребители танков останутся всего лишь выставочными экспонатами.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Малайзия
Польша
Швеция
Южная Корея
Продукция
AGM-114
K9 Thunder
PT-91
БМП-1
Т-72
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
CV-90
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