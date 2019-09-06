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06.09.2019
Интерфакс-АВН

Евтушенков подтвердил возможную продажу РТИ "Алмаз-Антею"

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Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.

"Такие предварительные наметки есть, но никаких конкретных договоренностей нет", - сказал Евтушенков журналистам в кулуарах ВЭФ-2019, отвечая на вопрос о переговорах по возможной продаже РТИ концерну "Алмаз-Антей".

АФК владеет 87% РТИ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщала, что "Система" готова продать часть акций концерна РТИ. По данным издания, изучаются различные возможности продажи доли или всего пакета, а также иные варианты партнерства. Переговоры ведутся с разными компаниями, в том числе и частными.

Но основным претендентом на актив является концерн "Алмаз-Антей", в который входят предприятия, выпускающие средства противовоздушной и противоракетной обороны.

РТИ, в частности, производит радиолокационные станции для российской системы предупреждения о ракетном нападении.

"Алмаз-Антей" разрабатывает и производит системы и комплексы противовоздушной обороны, в частности, С-400 "Триумф".

По словам собеседников "Интерфакса", в случае принятия решения, в "Алмаз-Антей" могут перейти входящие в состав РТИ - Радиотехнический институт имени академика А.Минца, НИИДАР (Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи) и ОКБ "Планета".

Это ключевые предприятия, работающие в интересах СПРН.

В сентябре прошлого года бывший глава совета директоров РТИ Сергей Боев был назначен генеральным директором оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Боев - генеральный конструктор СПРН. В ведении ПАО "МАК "Вымпел" находится, в частности, система контроля космического пространства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
НИИДАР
РТИ ОАО
Персоны
Боев Сергей
Проекты
ИТ
СККП
СПРН
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