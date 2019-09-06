США не предлагали Японии размещать РСМД на ее территории - Абэ

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах ракеты средней и меньшей дальности (РСМД).

"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. А то, что сейчас размещено в Японии, принадлежит Японии", - сказал японский премьер на Восточном экономическом форуме в четверг.

Он добавил, что запускать с помощью современных систем американские ракеты типа "Томагавк" невозможно.