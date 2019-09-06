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06.09.2019
ИноСМИ

Президент Литвы: батальона НАТО для обороны стран Балтии недостаточно (Delfi, Литва)

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Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army/Pablo N. Piedra

Страны Балтии продолжают пугать Европу пресловутой "российской угрозой", добиваясь увеличения сил НАТО на границе с Россией. Так, находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы заявил, что нынешние средства НАТО являются недостаточными для обороны стран Балтии. По словам Науседы, угрозу безопасности Литвы якобы представляет большая концентрация российских военных в Калининградской области.

После встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что дислоцированный в Литве в позапрошлом году международный батальон союзников является хорошим средством сдерживания России, однако этого не достаточно, чтобы защититься от возможного нападения Москвы.

"Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше, - сказал журналистам Науседа на совместном брифинге по итогам встречи в штаб-квартире НАТО. - Мы очень рады принимать батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого не достаточно".

По словам президента, угрозу безопасности Литвы представляет большая концентрация российских военных в Калининградской области. Сейчас Балтийские страны стремятся получить дополнительные гарантии воздушной обороны, чтобы в случае конфликта дежурящие в них истребители выполняли и оборонные задачи, а союзники чаще присылали на учения наземные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Литва, Латвия и Эстония также пытаются убедить союзников укрепить дислоцированные здесь в 2017 году международные батальоны средствами ПВО и морской обороны. Кроме того, просят о вкладе союзников в то, чтобы в случае конфликта Балтийские страны не были отделены от оставшейся территории НАТО, если россияне займут коридор в Сувалках и получат контроль над Балтийским морем. Литва стремится к созданию более детальных оборонных планов НАТО.

Столтенберг утверждает, что за последние несколько лет альянс значительно усилил свое присутствие в регионе Балтийского моря и "мы постоянно обсуждаем возможности сделать больше". "Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить наш уровень готовности, чтобы наши силы подкрепления создавали бы еще более эффективное сдерживание", - сказал генсекретарь НАТО.

Науседа в Брюсселе также повторил, что будет стремиться установить более тесный диалог с Белоруссией, невзирая на не меняющуюся позицию Литвы по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС. Президент сказал, что хочет прорыва в торговле, в сфере инвестиций, а также углубить общественные связи между Литвой и Белоруссией. "Диалог значительно лучше, чем конфронтация, - сказал глава государства. - Мы хотим понимать друг друга лучше, поэтому я буду стремиться к восстановлению диалога с нашим соседом, чтобы мы могли решать все проблемные вопросы".

На состоявшейся недавно встрече с политологами, детали которой не предавались гласности, Науседа обсуждал изменения в отношениях с Белоруссией. В последнее время Литва блокировала соглашение Белоруссии и ЕС об основах отношений.

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