ЦАМТО, 5 сентября. Власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на его мощностях новых вертолетов.

Об этом в интервью "РИА Новости" на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор Олег Кожемяко.

"Соглашение о сотрудничестве мы подписали с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Современные вертолеты для организации внутрикраевых перевозок и работы санитарной авиации произведет Арсеньевская компания "Прогресс". Документ предусматривает модернизацию авиапредприятия, строительство новых вертолетов и обслуживание воздушных машин, а также направлено на развитие воздушных пассажирских перевозок в Приморье", – отметил О.Кожемяко.