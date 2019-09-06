Войти
06.09.2019
ЦАМТО

Власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашение о сотрудничестве

322
0
0
Вертолеты Ка-52 на линии окончательнои сборки завода «Прогресс»
Вертолеты Ка-52 на линии окончательнои сборки завода «Прогресс».
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 5 сентября. Власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на его мощностях новых вертолетов.

Об этом в интервью "РИА Новости" на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор Олег Кожемяко.

"Соглашение о сотрудничестве мы подписали с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Современные вертолеты для организации внутрикраевых перевозок и работы санитарной авиации произведет Арсеньевская компания "Прогресс". Документ предусматривает модернизацию авиапредприятия, строительство новых вертолетов и обслуживание воздушных машин, а также направлено на развитие воздушных пассажирских перевозок в Приморье", – отметил О.Кожемяко.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
17.05.2013
Новый тяжелый вертолет Россия создаст вместе с Китаем
09.06.2012
Минпромторг России назвал ОАО «УМПО» лучшим экспортером оборонной промышленности
31.10.2011
ОАО «Роствертол» передало ВС РФ два новых вертолета Ми-26
02.06.2008
Улан-Удэнский авиазавод выплатит дивиденды
20.05.2008
"Камов" получил заказ на 5 вертолетов Ка-62 от Нарьян-Марской авиакомпании
19.05.2008
Выручка предприятий группы "Оборонпром" в 2007 году превысила 38 млрд. рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62