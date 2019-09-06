Компания Kongsberg намерена предложить ВС Венгрии ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 5 сентября. По информации Defense News, в рамках планируемой закупки Венгрией ЗРК средней дальности для модернизации системы ПВО, норвежская компания Kongsberg планирует совместно с американской Raytheon представить предложение по поставке ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).

Kongsberg рассчитывает, что ранее подписанный контракт на поставку системы NASAMS ВС Литвы поможет ей добиться успеха на переговорах с Будапештом.

В мае министр обороны Венгрии Тибор Бенко сообщил национальному Radio Kossuth, что в рамках проекта министерство планирует направить приглашения группе MBDA (ЗРК на базе ЗУР семейства "Астер"), израильской Israel Aerospace Industries ("Эрроу"), консорциуму MEADS International (MEADS – Medium Extended Air Defense System) и Kongsberg/Raytheon (NASAMS).

Как заявил старший менеджер по развитию бизнеса в Kongsberg Defense & Aerospace Даг Левос, компания активно работает в Венгрии и рассчитывает на заключение контракта.

На сегодняшний день 11 стран приобрели ЗРК NASAMS. Сейчас компания Kongsberg продвигает эту систему в страны Восточной Европы.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Венгрии в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-7 AMRAAM, другого оборудования и услуг стоимостью до 500 млн. долл.

При этом перечень ракет и оборудования имеет большое сходство с запросом ВС Катара в рамках поддержки прямой продажи ЗРК NASAMS. Таким образом, можно предположить, что данный запрос был выпущен в преддверии проведения ВС Венгрии тендера на поставку новых ЗРК.

В июне в ходе визита в Венгрию госсекретаря США Майка Помпео стороны упоминали возможность закупки ЗРК стоимостью около 1 млрд. долл.