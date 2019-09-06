На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469

Вооруженные силы Украины в скором времени получат замену российскому УАЗ-469. На Черкасском автосборочном заводе "Богдан Моторс" начата сборка многоцелевых внедорожников "Богдан-2351" для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник изображения: "Богдан-Моторс"

Согласно опубликованному сообщению, компания "Богдан-Моторс" начала сборку внедорожников "Богдан-2351" в рамках выполнения гособоронзаказа в интересах ВСУ. По результатам ведомственных испытаний данный внедорожник был рекомендован к проведению подконтрольной эксплуатации. Как заявили в компании, в ходе испытаний автомобиль получил "благоприятные" отзывы.

Этот легкий но мощный автомобиль с первых дней службы в ВСУ получил благоприятные отзывы военных автомобилистов. Проходимость и неприхотливость в эксплуатации стали главными преимуществами нового универсального авто

- говорится в сообщении.

Источник изображения: "Богдан-Моторс"

Как ранее сообщалось, многоцелевой внедорожник "Богдан-2351" проходил полигонные испытания с 2017 года, а с 2018 был отправлен на испытания в зону проведения ООС (АТО). В компании-производителе подчеркнули, что он использовался в качестве патрульного автомобиля, автомобиля для размещения комплекса контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49, а также в качестве автомобиля для артиллерийских подразделений.

Согласно данным, представленным разработчиком, "Богдан 2351" является полноприводным пятиместным автомобилем, призванным заменить используемый автомобиль УАЗ-469 российского производства. Длина - 5126 мм, ширина - 1800 мм, высота - 2280 мм. Установлен дизель 2,0 л, мощностью 105 кВт (143 л.с.). На автомобиле установлена 6-ступенчатая КПП. Заявленный клиренс - 200 мм.