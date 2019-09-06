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06.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД заявил об использовании западных технологий в дронах террористов в Сирии

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Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим
Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим.
Источник изображения: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС

Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что в используемых боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дронах применяются западные наработки.

"Мы регулярно фиксируем массированное применение данной техники для организации нападений на российские базы в Сирии. При этом архитектура дронов не является кустарной. Эксперты отмечают, что ... используются наработки западных специалистов в данной области", – заявил Сыромолотов во время выступления на Второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", передает РИА "Новости".

Он отметил, что МИД изучает проблему использования террористами беспилотных аппаратов, которые применяются даже против должностных лиц, так как она имеет глобальный масштаб.

Замглавы МИД уточнил, что Москва считает "необходимым наладить взаимодействие в этом вопросе со всеми партнерами на антитеррористическом треке, выработать меры противодействия как международно-правового, так и технологического характера".

Ранее сообщалось, что системы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия готовится к воздушным боям будущего.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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