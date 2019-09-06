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06.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия и Китай решили создать новый двигатель для CR929

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Макет самолета CR929
Макет самолета CR929.
Источник изображения: China Daily CDIC / Reuters

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков заявил о возможном создании с Китаем двигателя для перспективного широкофюзеляжного лайнера CR929 на базе разрабатываемого в России ПД-35.

"На наш взгляд, одним из перспективных и приоритетных вариантов может стать применение на CR929 двигателя ПД-35, либо создание совместно с китайскими партнерами двигателя на его основе. Мы уверены, что ПД-35 будет высококонкурентным изделием, и его преимущества по достоинству будут оценены нашими международными партнерами", – передает РИА "Новости" слова Сердюкова.

Он рассказал также, что российский двигатель для вертолета "Ансат" будет сертифицирован в 2023 году.

"ОДК приступила к разработке нового вертолетного двигателя в классе мощности 400-700 л.с. в 2018 году, проект движется согласно графику. Двигатель будет предназначен для установки на легкие многоцелевые вертолеты типа Ка-226, "Ансат", а также на перспективные зарубежные платформы взлетной массой 3-3,6 тонны. Его сертификация запланирована на 2023 год", – сказал Сердюков.

Он прокомментировал также возможность создания корпорацией двигателя для сверхзвукового самолета.

"На текущий момент говорить о создании такого двигателя преждевременно, задача по его разработке поставлена не была. Отметим, что ОДК обладает всем необходимым научно-техническим потенциалом для создания силовой установки для подобного самолета. В случае постановки такой задачи корпорация готова создать высокоэффективную силовую установку с применением всех передовых технологий, освоенных при реализации других проектов", – отметил Сердюков.

Кроме того, он рассказал об опытных испытаниях двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57.

"Создание двигателя 2-го этапа для самолета Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки. В настоящий момент выполняются испытания опытных образцов двигателя, проводятся ресурсные и специальные виды испытаний. Установка на серийные самолеты станет возможной после завершения ОКР", – сказал Сердюков.

Полноразмерный макет салона самолета CR929 был представлен на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Салон осмотрели президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Однако турецкому лидеру самолет показался слишком тесным, он предположил, что таким его сделали в целях экономии.

Напомним, в конце августа главный конструктор программы CRC929 от российской стороны Максим Литвинов заявил, что российско-китайский широкофюзеляжный самолет совершит свой первый испытательный полет в 2023 году.



Дмитрий Зубарев

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