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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

Эфиопия собирается в космос

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Источник изображения: vpk-news.ru

Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.

Доктор Соломон Бэляй, генеральный директор Института, сообщил, что подготовка к запуску спутника, разрабатываемого в Китае, стоимостью восемь миллионов долларов США близится к завершению. Ожидается, что спутник будет отслеживать погодные условия для лучшего сельскохозяйственного планирования, раннего предупреждения о засухе и управления лесным хозяйством. Цитирует Регнум эфиопское информационное агентство Fana.

Агентство завершило подготовку к введению в строй наземной станции, а также получило лицензии Международного союза электросвязи и космического пространства. Благодаря этой лицензии покрывается потенциальный ущерб третьим сторонам в случае разрушения спутника. В настоящее время ведется завершающая стадия строительства приемной станции, которая начнет функционировать к декабрю 2019 года. Станция сможет получать информацию с пяти разных спутников.

Во время своего визита в Китай в апреле 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед осмотрел мультиспектральный спутник дистанционного зондирования ETRSS-1 весом 70 кг, разрабатываемый Китайской академией космических технологий специально для Эфиопии.

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Страны
Китай
США
Эфиопия
Компании
CAST
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