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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

Япония переносит свои промышленные площадки из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Все больше японских предприятий выводят своё производство из Китая, поскольку торговое противостояние между Китаем и США ужесточается.

Президент США Дональд Трамп объявил 1 августа о дополнительных тарифах на продукцию из Китая. Многие японские компании, производственные мощности которых располагаются в Китае, экспортируют свою продукцию на американский рынок. С повышением тарифов компаниям будет невыгодно производить свои товары в КНР.

Компания Ricoh, производящая многофункциональные устройства, перенесла свои предприятия, ориентированные на рынок США, в Таиланд. На китайских заводах осталось производство только для Японии и Европы.

Японский производитель электроники Sharp объявила о планах строительства завода по производству жидкокристаллических дисплеев и воздухоочистителей во Вьетнаме. Кроме того, Mitsubishi Electric приняла решение производить некоторые полупроводники и промышленную технику для США в Японии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
США
Таиланд
Япония
Компании
Mitsubishi Electric
Персоны
Трамп Дональд
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