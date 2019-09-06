Россия будет строить в Индии новые атомные энергоблоки

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток российская сторона заявила, что намерена построить в южноазиатской стране более 20 новых атомных энергоблоков. Данный план рассчитан на 20 лет.

Лидеры стран выступили с совместным заявлением на 20-м ежегодном саммите. В ходе выступления было объявлено, что Россия и Индия подписали меморандумы о взаимопонимании в различных секторах, включая атомную энергетику.

По информации индийского новостного агентства "Джагран", отмечает Регнум, в качестве перспективного совместного проекта рассматривается сотрудничество "Росатома" с индийскими компаниями, в том числе в сфере строительства современной АЭС "Куданкулам". Стоит отметить, что в настоящее время первые два блока электростанции уже работают на полную мощность.