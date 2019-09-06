Войти
06.09.2019
Военно-промышленный курьер

Россия будет строить в Индии новые атомные энергоблоки

346
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток российская сторона заявила, что намерена построить в южноазиатской стране более 20 новых атомных энергоблоков. Данный план рассчитан на 20 лет.

Лидеры стран выступили с совместным заявлением на 20-м ежегодном саммите. В ходе выступления было объявлено, что Россия и Индия подписали меморандумы о взаимопонимании в различных секторах, включая атомную энергетику.

По информации индийского новостного агентства "Джагран", отмечает Регнум, в качестве перспективного совместного проекта рассматривается сотрудничество "Росатома" с индийскими компаниями, в том числе в сфере строительства современной АЭС "Куданкулам". Стоит отметить, что в настоящее время первые два блока электростанции уже работают на полную мощность.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Росатом
Похожие новости
24.10.2016
Ядерный расклад
14.10.2016
РФ и Индия подпишут соглашение о поставке комплексов С-400 "Триумф" 15 октября
21.09.2016
Российское оружие уведут в Гималаи
14.09.2016
Атом идет на Восток
14.04.2014
Русский космос
20.12.2011
Развивая евразийский потенциал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62