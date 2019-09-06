Россия заинтересована в привлечении иностранных партнеров в судостроительный комплекс "Звезда" - Путин

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в привлечении иностранных партнеров в судостроительный комплекс "Звезда".

"Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров, наоборот, мы заинтересованы в привлечении, в том числе по "Звезде", - сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы вчера только были с господином премьер-министром Моди (Индия - ИФ) на "Звезде". Конечно, там строятся самые современные, крупнотоннажные корабли, и для сервисов при работе на шельфе, в Арктической зоне, и для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. И мы вчера говорили с премьер-министром - будем искать даже возможность совместной работы, может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас. Международная кооперация в мире процветает, таким образом организованная: частично будут строиться у нас, частично доводиться на верфях в Индии", - сказал он.

"У нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества, нет ни одной закрытой темы", - подчеркнул Путин.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN). Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.