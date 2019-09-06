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06.09.2019
Интерфакс-АВН

Пхеньян призывает Сеул возобновить диалог о мире

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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Нам призвал Сеул выполнить достигнутые год назад на встрече лидеров Юга и Севера договоренности, чтобы возобновить застопорившиеся переговоры о примирении, сообщает в четверг "Ренхап".

"Южная Корея должна выполнить условия, указанные в совместном заявлении и в декларации, подписанной в Пханмунджоме", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста на ВЭФ во Владивостоке о перспективах возобновления межкорейских переговоров.

"Как это (переговоры - ИФ) может произойти, когда соглашения не выполняются?" - добавил Ли Рён Нам.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен в четверг выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявив, что их результаты повлияют на установление мира в этом регионе.

За 2018 год президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита: в апреле, в мае и в сентябре. Два первых прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений между двумя странами, которые формально находятся в состоянии войны с 1950-х годов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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