Недостатки российского Ту-95МC обеспечили преимущество американскому B-52

Не менявшиеся десятилетия восемь турбореактивных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-3/103 настолько сильно "тащат" американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, что последний по развиваемой скорости "уверено обходит" российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МC с обновленными в 2014 году четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МВМ, пишет "Звезда".

"Двигатель В-52 не менялся уже несколько десятилетий. А все потому, что еще в 1960-е самолет получил сверхудачные двухконтурные двигатели TF33-P-3/103 от Pratt & Whitney", — пишет издание, отмечая, что максимальная скорость B-52H Stratofortress составляет 1011 километров в час, тогда как у Ту-95МС — всего 830 километров в час.

Издание напоминает, что особенностью НК-12МВМ стали четырехлопастные винты АВ-60Т, вращающиеся в противоположных направлениях. К положительным сторонам российского двигателя "Звезда" отнесла "достаточно экономичный расход топлива" и рекордный коэффициент полезного действия (КПД) в 94 процентов при КПД винтовой установки 82 процента. "Правда, отрицательная их сторона — сильно громкие. Эксперты шутят, гул летящего Ту-95 способны уловить даже гидролокаторы глубоководных аппаратов", — пишет издание.

"Ту-95 и В-52 с рождения — равные бойцы", — отмечает "Звезда". "Равенство легко нащупать и в боевых возможностях — один [B-52 Stratofortress] летит быстрее и дальше, другой [Ту-95МС] — бьет точнее и надежнее", — заключается в статье.

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что советско-российский многоцелевой вертолет Ми-38 в ходе испытаний с американскими двигателями показал "потрясающие" результаты, впервые превысив "потолок в восемь тысяч метров".

В апреле в сети появился ролик запуска пороховыми стартерами двух из восьми двигателей TF33-PW-3/103 американского B-52 Stratofortress.

Ту-95 является единственным в мире серийным стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с турбовинтовыми НК-12, считающимися самыми мощными в мире серийным двигателями такого типа.