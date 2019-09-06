"Вертолеты России" и ВЭБ подписали соглашение о продвижении новейшего Ка-62

ЦАМТО, 5 сентября. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) и ВЭБ в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области поддержки производства и продвижения гражданских вертолетов типа Ка-62.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и заместитель председателя ВЭБ Артем Довлатов. Соглашение, рассчитанное на 10 лет, подразумевает участие ВЭБ в проектах, направленных на развитие производства и продвижение гражданских вертолетов Ка-62 и его модификаций.

"Сегодняшнее соглашение еще на один шаг приближает нас к выводу Ка-62 на рынок – этот новейший вертолет востребован во многих регионах нашей страны и за рубежом, и я уверен, что при поддержке ВЭБ он быстро найдет своего первого эксплуатанта. Рассчитываем получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к машине, мы планируем начать ее серийное производство уже в этом году", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Совместно с "Вертолетами России" мы продолжаем реализацию системного подхода по выводу на рынок продукции холдинга нового поколения. Это уже второй тип новейших гражданских вертолетов после Ми-38, в финансировании которого планирует принять участие ВЭБ. Ка-62 производится на предприятии в Приморском крае, что имеет большое значение для развития производства на Дальнем Востоке. Родной регион для вертолета может стать и одним из первых мест его лидерной эксплуатации. На текущий момент рассматриваем финансирование первых четырех серийных образцов Ка-62. Всего потенциал мирового рынка гражданских вертолетов в этом сегменте оценивается почти в 140 ед. ежегодно. У Ка-62 есть все шансы занять достойное место на рынке как внутри страны, так и за рубежом", – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ Артем Довлатов.

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 т, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".