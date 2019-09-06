Россия и Малайзия ведут переговоры о возможной закупке истребителей МиГ-35

ЦАМТО, 5 сентября. Малайзия ведет с Россией переговоры о возможном обновлении своего парка истребителей по схеме "трэйд-ин", когда Куала-Лумпур возвращает Москве устаревшие МиГ-29N в обмен на закупку новых МиГ-35 с доплатой.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

"Кредит был бы очень полезным, но нужно учитывать, чтобы проценты по кредиту были невысокими, как и выплаты. Старые самолеты сложно продать, поэтому мы должны всерьез рассматривать предложение, согласно которому можно было бы вернуть старые самолеты", – сказал он.

"Пока это программа. Были переговоры, но не с российским правительством, а с компаниями. Мы изучаем их предложение по возвращению старых МиГ-29N и закупке новых МиГ-35, но даже в этом случае нам придется выплатить большую сумму. А Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% на образование. Переговоры продолжаются", – добавил он.

Примечание ЦАМТО:

Российское предложение касается выкупа всех 18 истребителей МиГ-29N ВВС Малайзии в обмен на поставку с доплатой двух эскадрилий новейших истребителей МиГ-35.