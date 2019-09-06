Намёк Эрдогана на желание обзавестись ядерным оружием вызвал переполох в Европе

Накануне президент Турции высказался по вопросу наличия ядерного оружия у одних стран и его отсутствия у стран других. По словам главы турецкого государства, он не понимает логики, при которой одни страны в тот или иной момент ядерным оружием разными способами обзавелись, а теперь приняли решение, не дать сделать то же самое другим странам.

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Такое заявление Эрдогана вызвало переполох в Европе.

Голландское издание NU.nl публикует слова президента Турции:

У многих стран мира есть ракеты с ядерными боеголовками. Но они говорят, что этого не должно быть у нас. Я этого не могу принять. Например, у Израиля есть ядерное оружие, и в том числе поэтому государство существует. И нам нужно продолжать совершенствовать свои усилия, предпринимать определённого рода шаги.

Эрдоган отметил, что если раньше Турции запрещали идти по пути создания ЯО, то теперь запрещают обзаводиться и обычными вооружениями, в том числе оборонительными. Здесь турецкий лидер явно имел в виду претензии США по поводу закупок С-400 у России.

В Европе напомнили Анкаре, что в 1980 году та подписала Международный договор о нераспространении ядерного оружия, пообещав не предпринимать усилий к его получению.

Европейские эксперты, комментируя прозрачный намёк Реджепа Тайипа Эрдогана на желание обзавестись ядерным арсеналом, заявили, что его слова "вызывают опасение". При этом никто из европейских экспертов почему-то не вспомнил, что на территории Турции ядерное оружие, на самом деле, уже есть. И это американские авиабомбы с ядерными боеголовками, хранящиеся на одной из авиабаз. Почему-то наличие таких бомб на турецкой территории у тех же европейцев опасений не вызывает.