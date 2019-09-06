Войти
06.09.2019
Военное обозрение

Намёк Эрдогана на желание обзавестись ядерным оружием вызвал переполох в Европе

351
0
0

Накануне президент Турции высказался по вопросу наличия ядерного оружия у одних стран и его отсутствия у стран других. По словам главы турецкого государства, он не понимает логики, при которой одни страны в тот или иной момент ядерным оружием разными способами обзавелись, а теперь приняли решение, не дать сделать то же самое другим странам.

Источник изображения: topwar.ru

Такое заявление Эрдогана вызвало переполох в Европе.

Голландское издание NU.nl публикует слова президента Турции:

У многих стран мира есть ракеты с ядерными боеголовками. Но они говорят, что этого не должно быть у нас. Я этого не могу принять. Например, у Израиля есть ядерное оружие, и в том числе поэтому государство существует. И нам нужно продолжать совершенствовать свои усилия, предпринимать определённого рода шаги.

Эрдоган отметил, что если раньше Турции запрещали идти по пути создания ЯО, то теперь запрещают обзаводиться и обычными вооружениями, в том числе оборонительными. Здесь турецкий лидер явно имел в виду претензии США по поводу закупок С-400 у России.

В Европе напомнили Анкаре, что в 1980 году та подписала Международный договор о нераспространении ядерного оружия, пообещав не предпринимать усилий к его получению.

Европейские эксперты, комментируя прозрачный намёк Реджепа Тайипа Эрдогана на желание обзавестись ядерным арсеналом, заявили, что его слова "вызывают опасение". При этом никто из европейских экспертов почему-то не вспомнил, что на территории Турции ядерное оружие, на самом деле, уже есть. И это американские авиабомбы с ядерными боеголовками, хранящиеся на одной из авиабаз. Почему-то наличие таких бомб на турецкой территории у тех же европейцев опасений не вызывает.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Нидерланды
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
03.04.2019
Эксперты объяснили готовность Турции отказаться от F-35 ради С-400
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62