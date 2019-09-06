Россия и Китай согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

ЦАМТО, 5 сентября. Россия и Китай согласовали контрактные документы на создание тяжелого вертолета, сообщил в интервью "РИА Новости" индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Вертолеты России" и компания Avicopter завершили переговоры по контракту на создание тяжелого вертолета и согласовали все контрактные документы. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики. Мы надеемся на его подписание в ближайшее время", – сказал А.Сердюков.

Ранее генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский выразил надежду, что окончательное решение по совместному созданию Россией и Китаем тяжелого вертолета может быть принято до конца года.

Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту перспективного тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года.

Спрос на новую машину в Китае, по оценкам, может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Взлетная масса AHL, предположительно, составит 38 т. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любой погоде, отмечает агентство.