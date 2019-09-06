Свыше 7,5 тыс. человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году

ЦАМТО, 5 сентября. Свыше 7,5 тыс. человек будут трудоустроены на создаваемой в Приморье судоверфи "Звезда" к 2023 году, сообщил в интервью "РИА Новости" на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.

"Уже введены в эксплуатацию основные объекты первой расширенной очереди. На верфи уже трудоустроено 2600 работников. В перспективе к 2023 году на верфи будет работать более 7500 человек", – сказал О.Кожемяко.

Как отмечает агентство, судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России. Часть объектов уже введена в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса – выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.