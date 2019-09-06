Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. Об этом заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях", - сказал он. "Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству", - подчеркнул Путин.