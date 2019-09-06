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06.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку подлодок

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Модель подводной лодки проекта "Амур-1650"
Модель подводной лодки проекта "Амур-1650".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Россия предлагает Индии построить шесть подлодок в рамках межправсоглашения, а не по тендеру, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Шугаев сообщил на Восточном экономическом форуме, что "у них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", передает РИА "Новости".

По его словам, так Индия сможет построить подлодки по меньшей цене и быстрее.

"Кроме того, Индия получит компетенции в строительстве подводного флота, которых у них ещё недостаточно", – добавил он.

Ранее стало известно, что в Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок. Россия участвует в нем с подлодками проекта 636 и 1650 "Амур".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. В среду президент России Владимир Путин провел встречу с индийским премьером Нарендрой Моди.

В ходе переговоров российский лидер рассказал о вертолетах Ка-226Т. Также обсуждались поставки С-400.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
636.3
877 Палтус
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