США подтвердили наличие секретной базы спецназа в Эстонии

В Эстонии журналистам проекта "Очевидец" удалось получить доказательства наличия в стране секретной базы спецназа США, о которой слухи ходили несколько лет, но подтверждений не было. Причем как пишет ERR, журналистам удалось на нее попасть, но вот разглашать её координаты им запретили.

Отмечается, что в документах Минобороны США есть данные о выделении Эстонии $ 15,7 млн на содержание "специфического объекта". Указывается, что для нужд американского подразделения, находящегося в Эстонии с 2014 года, построят тренировочную базу.

"Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места", - объяснил старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер.

Ранее СМИ неоднократно писали, что в Балтийских странах будет постоянно размещаться американский спецназ, но эти слухи всегда опровергались, говорит Eadaily.